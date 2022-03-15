Voleybol Haberleri: Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Abbondanza ile devam kararı

Türk Hava Yolları (THY) Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Marcello Abbondanza ile yeni sözleşme imzaladı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 2019 yılının kasım ayından bu yana Türk Hava Yolları'nda görev yapan Marcello Abbondanza ile yola devam edileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Spor Kulübü Genel Sekreteri Abdullah Kelkitli, "Marcello ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Kendisine inancımız ve güvenimiz tam. Takım içindeki uyumu ve başarısı bizim anlaşmak isteğimizdeki en büyük etkendi. Kendisine önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İmza törenine THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat da katıldı.