Kadınlar Voleybol Ligi Son ŞampiyonuVakıfbank, 2021-2022 sezonunu dün düzenlenen törenle açtı. Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki medya gününe başkan Abdi Serdar Üstünsalih, yöneticiler, teknik kadro ve sporcular katıldı. Açılış konuşmasını yapan Üstünsalih, kulübün 35. yılının kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirtip, "Alışkın olduğumuz zaferlere ve kupalara bir kere daha yürümek için şimdiden heyecan duyuyorum. 1986'da yola çıktığımız ilk günden beri Türk kadınını başarısını dünyaya göstermek amacımız bulunuyor. Her turnuvanın doğal favorisiyiz. Her kupaya talibiz. Çok iyi çalışan bir makineyiz" dedi.