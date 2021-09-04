Haberler Voleybol Bakan Kasapoğlu "Filenin Sultanları"nı tebrik etti

Bakan Kasapoğlu "Filenin Sultanları"nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan’da oynanan Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda’yı 3-0 yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 20:06
Bakan Kasapoğlu "Filenin Sultanları"nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'da oynanan 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında rakibi Hollanda'yı yenerek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ardından katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak bizleri gururlandıran Filenin Sultanlarının başarısında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın gelecekte katılacağı şampiyonalarda daha büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum."

SON DAKİKA