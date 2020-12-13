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Buldozer Aslan

Efeler Ligi’nin 21. haftasında Solhanspor’u ağırlayan G.Saray, , ve ’lük setlerle ’lık galibiyete uzandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:07 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Buldozer Aslan

Voleybolda Efeler Ligi 21. haftasında Solhan Spor'u konuk eden Sigorta, karşılaşmadan 'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye hızlı başlayan , 10 sayılık seriyle seti erkenden bitirmiş oldu. Galatasaray üstün olduğu ilk seti önde tamamladı. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Nedim Özbey'in öğrencileri seti üstün tamamlayarak maçta 2-0 öne geçti.

EMRE VE BURUTAY'DAN ŞOV
üçüncü ve son setinde ilk iki sette olduğu gibi hücumda ve serviste etkili olan sarı-kırmızılılar, seti önde tamamlayarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Filenin Aslanları, bu sonuçla ligdeki puanını 40'a yükseltti. Galatasaray'da Emre ve Burutay 15'er sayıyla, Torres ise 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Galatasaray HDI Sigorta, CEV Cup son 16 turunda 15 Aralık Salı günü 23.00'te 'nın Las Palmas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

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