Buldozer Aslan

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Solhan Spor'u konuk eden Galatasaray HDI Sigorta, karşılaşmadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye hızlı başlayan Filenin Aslanları, 10 sayılık seriyle seti erkenden bitirmiş oldu. Galatasaray üstün olduğu ilk seti 25-10 önde tamamladı. İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Nedim Özbey'in öğrencileri seti 25-22 üstün tamamlayarak maçta 2-0 öne geçti.

EMRE VE BURUTAY'DAN ŞOV

Mücadelenin üçüncü ve son setinde ilk iki sette olduğu gibi hücumda ve serviste etkili olan sarı-kırmızılılar, seti 25-14 önde tamamlayarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Filenin Aslanları, bu sonuçla ligdeki puanını 40'a yükseltti. Galatasaray'da Emre ve Burutay 15'er sayıyla, Torres ise 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Galatasaray HDI Sigorta, CEV Cup son 16 turunda 15 Aralık Salı günü 23.00'te İspanya'nın Las Palmas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.