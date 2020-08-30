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30 Ağustos 2020, Pazar
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Genç Kız Avrupa şampiyonu!

Türkiye U19 Genç Kız Milli Takımı Avrupa şampiyonu!

, 'te düzenlenen CEV Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde 'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde 'ı 3-2 mağlup eden Milli Takımımız, Avrupa şampiyonu oldu.

Kızlarımız, 2012 yılının ardından tarihinde 2. kez Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Genç Sultanlar, 2012'deki finalde yine Sırbistan'la karşılaşmış ve 3-0'la şampiyon olmuştu. Kızlarımız 2008, 2014 ve 2016'da üçüncü 2018'de ise 4. olmuştu.

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  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 23:20
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