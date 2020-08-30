Türkiye U19 Genç Kız Milli Takımı Avrupa şampiyonu!
Türkiye, Bosna Hersek'te düzenlenen CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Milli Takımımız, Avrupa şampiyonu oldu.
Kızlarımız, 2012 yılının ardından tarihinde 2. kez U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı. Genç Sultanlar, 2012'deki finalde yine Sırbistan'la karşılaşmış ve 3-0'la şampiyon olmuştu. Kızlarımız 2008, 2014 ve 2016'da üçüncü 2018'de ise 4. olmuştu.
Detaylar birazdan...
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 23:20
- Fenerbahçe'de yeni transfer Enner Valencia antrenmanda! İşte idmandan görüntüler
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray yeni 10 numarasını buldu
- Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti
- Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türkiye U19 Genç Kız Milli Takımı Avrupa şampiyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.