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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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İkizler Silifke’de

İkizler Silifke’de

2. 3. Grup'ta yer alan transferde hareketli günler geçiriyor.

2. 3. Grup'ta yer alan transferde hareketli günler geçiriyor. 'dan pasör Kaan Karadaş'ı alan Filenin Yörükleri, Melikgazi Belediyespor'da forma giyen ikizler Ahmet ve Mahmut İğret'i renklerine bağladı. Başkan Yardımcısı Cemil Parlar "Güçlü bir kadro oluşturuyoruz. Hedefimiz 1. Lig'e yükselmek" dedi.
  1. 24.8.2020
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