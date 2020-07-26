Hugo Silva: Kariyerimin en doğru kararı
İzmir ekibi Altekma’ya imza atan Brezilyalı smaçör Hugo Silva, kariyerinin en isabetli kararını verdiğini düşündüğünü söyledi.
Efeler Ligi'nin yeni ekibi Altekma'nın Brezilyalı oyuncusu Hugo Hamacher Silva, Türkiye Ligi'nin kalitesini bildiğini, İzmir'e gelmekle kariyerinin en isabetli kararını verdiğini söyledi. 29 yaşındaki smaçör, "Türkiye Ligi'nin kalitesini ve sertliğini biliyorum. İzmir'e gelmeden önce arkadaşlarımdan bilgiler aldım. Efeler Ligi gerçekten çok zor ama bu sezon daha da zor olacak. Yeni sezon öncesi çok heyecanlıyım ve takım olarak çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. İzmir'e Altekma'ya gelmekle kariyerimin en isabetli kararını verdim. Başarılı bir sezon geçireceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı.
- 26.7.2020
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Yorum
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Yorum
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