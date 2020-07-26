Hugo Silva: Kariyerimin en doğru kararı

Efeler Ligi'nin yeni ekibi Altekma'nın Brezilyalı oyuncusu Hugo Hamacher Silva, Türkiye Ligi'nin kalitesini bildiğini, İzmir'e gelmekle kariyerinin en isabetli kararını verdiğini söyledi. 29 yaşındaki smaçör, "Türkiye Ligi'nin kalitesini ve sertliğini biliyorum. İzmir'e gelmeden önce arkadaşlarımdan bilgiler aldım. Efeler Ligi gerçekten çok zor ama bu sezon daha da zor olacak. Yeni sezon öncesi çok heyecanlıyım ve takım olarak çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. İzmir'e Altekma'ya gelmekle kariyerimin en isabetli kararını verdim. Başarılı bir sezon geçireceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı.