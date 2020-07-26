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26 Temmuz 2020, Pazar
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: Kariyerimin en doğru kararı

Hugo Silva: Kariyerimin en doğru kararı

ekibi Altekma’ya imza atan Brezilyalı smaçör , kariyerinin en isabetli kararını verdiğini düşündüğünü söyledi.

Efeler Ligi'nin yeni ekibi Altekma'nın Brezilyalı oyuncusu Hugo Hamacher Silva, 'nin kalitesini bildiğini, 'e gelmekle kariyerinin en isabetli kararını verdiğini söyledi. 29 yaşındaki smaçör, "Türkiye Ligi'nin kalitesini ve sertliğini biliyorum. İzmir'e gelmeden önce arkadaşlarımdan bilgiler aldım. gerçekten çok zor ama bu sezon daha da zor olacak. Yeni sezon öncesi çok heyecanlıyım ve takım olarak çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. İzmir'e Altekma'ya gelmekle kariyerimin en isabetli kararını verdim. Başarılı bir sezon geçireceğimize inancım tam" ifadelerini kullandı.

  1. 26.7.2020
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