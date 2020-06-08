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08 Haziran 2020, Pazartesi
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’a ABD’li pasör

Tokat’a ABD’li pasör

Efeler Ligi ekiplerinden Belediye Plevnespor, Amerikalı pasör 'i renklerine bağladı.

Efeler Ligi ekiplerinden Belediye Plevnespor, Amerikalı pasör 'i renklerine bağladı. 27 yaşındaki ve 1.93 metre boyunda tecrübeli oyuncu; , Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, ve gibi liglerde de başarıyla görev yaptı.

  1. 8.6.2020
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