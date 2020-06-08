Tokat’a ABD’li pasör

Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor, Amerikalı pasör Matthew West'i renklerine bağladı. 27 yaşındaki ve 1.93 metre boyunda tecrübeli oyuncu; Fransa, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda ve Almanya gibi liglerde de başarıyla görev yaptı.