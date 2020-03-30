Kırdar’dan yardım eli
Milli voleybolcular Gözde Kırdar ve Özge Kırdar, koronavirüs salgını nedeniyle dayanışma günleri kapsamında 100 aileye 2 aylık erzak yardımında bulunacak.
Milli voleybolcular Gözde Kırdar ve Özge Kırdar, koronavirüs salgını nedeniyle dayanışma günleri kapsamında 100 aileye 2 aylık erzak yardımında bulunacak. 2018 yılında voleybolu bıraktığını açıklayan Vakıfbank'ın efsane oyuncusu Gözde Kırdar ve Türk Hava Yolları'nda forma giyen ikiz kardeşi Özge Kırdar, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in başlattığı "dayanışma günleri" kampanyasına katılarak zor durumdakilere yardım eli uzattı.
- 30.3.2020
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