''Birlikte yeneceğiz''
Corona virüsüne karşı alınan önlemlere uyulması gerektiğini belirten mavi-beyazlılar, ‘Evde kal’ çağrısına destek verdi.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Faik Samed Güneş, Dmitrii Bahov dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere uyma çağrısı yaptı. Faik Samed Güneş, "Dünyayı etkisi altına alan virüs için bazı tedbirler almamız gerekiyor. Acil durumlar dışında lütfen evden çıkmayın. El sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. İyi beslenin iyi dinlenin. Kendinize ve sevdiklerinize çok dikkat edin" ifadelerini kullandı.
LÜTFEN ÇIKMAYIN
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Moldovalı smaçörü Dmitrii Bahov, "Tüm dünya zorlu bir durumdan geçiyor" diyerek, "Kendinizi ve ailenizi koruyun. Gerekli olmadıkça kesinlikle dışarı çıkmayın. Eğer dışarı çıkma durumunuz olursa da insanlarla mesafeyi koruyun. Ellerimizi daha fazla yıkayalım. Umarım herkes sağlıklı olur. Tüm bu süreç sona erecek. Güzel günlere döneceğimizi ve sağlığımıza kavuşacağına inanıyorum" diye konuştu.
- 29.3.2020
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