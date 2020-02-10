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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Son maç ’da

Son maç İstanbul’da

'nin 17'nci haftası bugün oynanacak BB-İnegöl Bld. maçıyla sona eriyor.

'nin 17'nci haftası bugün oynanacak tek maçla sona eriyor. BB ile İnegöl Belediye, saat 18.00'de Haldun Alagaş Spor Salonu'nda karşılaşacak. Ligin ilk yarısındaki maçtan İnegöl, 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
  1. 10.2.2020
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