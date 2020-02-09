Eczacıbaşı Kartal’a karşı
Sultanlar Ligi'nde zirvenin ortağı olan Eczacıbaşı, bugün 16.00'da Beşiktaş'a konuk oluyor.
Sultanlar Ligi'nde zirvenin ortağı olan Eczacıbaşı, bugün 16.00'da Beşiktaş'a konuk oluyor. 13 galibiyeti bulunan turuncu-beyazlılar, sezonun ilk yarısında rakibini 3-0'lık skorla geçmeyi başarmıştı. 15. hafta heyecanı bugün oynanacak şu maçlarla tamamlanacak: 15.00: Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediye, 17.30: Vakıfbank- Atlasglobal Yeşilyurt, Nilüfer Belediye-PTT, 18.00: Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları.
- 9.2.2020
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