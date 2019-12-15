Beykent’ten aynı tarife

Beykent Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı, 2. Lig A Grubu'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk maçında Galatasaray Üniversitesi'ni 3-0 mağlup eden Beykent, Biruni Üni. ve Altınbaş Üni.'ye de aynı tarifeyi uyguladı. Son maçında 17 Aralık Salı günü Üsküdar'la karşılaşacak Beykent, yenerse grubu lider bitirecek.