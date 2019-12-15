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15 Aralık 2019, Pazar
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’ten aynı tarife

Beykent’ten aynı tarife

 Üniversitesi Takımı, 2. Lig A Grubu'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk maçında 'ni mağlup eden Beykent, . ve .'ye de aynı tarifeyi uyguladı.

Üniversitesi Takımı, 2. Lig A Grubu'nda yoluna kayıpsız devam ediyor. İlk maçında 'ni mağlup eden Beykent, . ve .'ye de aynı tarifeyi uyguladı. Son maçında 17 Aralık Salı günü Üsküdar'la karşılaşacak Beykent, yenerse grubu lider bitirecek.

  1. 15.12.2019
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