Spor toto-Halkbank: 3-1 - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
12 Kasım 2019, Salı
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-: 3-1

Spor toto-Halkbank: 3-1

5. haftanın kapanış karşılaşmasında , 'ı 3-1 mağlup etti. TVF 'nda oynanan ve 128 dakika süren mücadelenin setleri ise; 13-25, 25-23, 30-28 ve 28-26 sona erdi. 5'te 5 yapan ve Spor Toto, 15 puanla zirvedeki yerini korumayı başardı.

5. haftanın kapanış karşılaşmasında , 'ı 3-1 mağlup etti. TVF 'nda oynanan ve 128 dakika süren mücadelenin setleri ise; 13-25, 25-23, 30-28 ve 28-26 sona erdi. 5'te 5 yapan ve Spor Toto, 15 puanla zirvedeki yerini korumayı başardı.

  1. 12.11.2019
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