Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi 5. haftanın kapanış karşılaşmasında Spor Toto, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti. TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanan ve 128 dakika süren mücadelenin setleri ise; 13-25, 25-23, 30-28 ve 28-26 sona erdi. 5'te 5 yapan ve Spor Toto, 15 puanla zirvedeki yerini korumayı başardı.
Voleybol Axa Sigorta Efeler Ligi 5. haftanın kapanış karşılaşmasında Spor Toto, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti. TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanan ve 128 dakika süren mücadelenin setleri ise; 13-25, 25-23, 30-28 ve 28-26 sona erdi. 5'te 5 yapan ve Spor Toto, 15 puanla zirvedeki yerini korumayı başardı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Spor toto-Halkbank: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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