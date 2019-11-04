Voleybol gündemi (04.11.19)

ZİRAAT BANKASI SET VERMEDİ

Sezona iyi bir başlangıç yapan Ziraat Bankası, 3. hafta maçında da İnegöl'e şans tanımadı. Kırmızı-beyazlılar, evinde rahat bir oyun sergilediği rakibini 25-15, 25-13 ve 25- 20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. İstanbul BB ve Arhavi'nin ardından İnegöl'ü de set vermeden deviren Ziraat Bankası, 3'te 3 yaparak zirve ortaklığını sürdürdü.



SORGUN EVİNDE SİFTAH YAPTI

Efeler Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Sorgunspor, evinde İstanbul BB'yi 3-0 mağlup etti. Yozgat ekibi; üç setten de 25- 16'lık üstünlükle ayrılarak galibiyete uzandı. Geçtiğimiz iki maçında Spor Toto ve Arkas'a mağlup olan Sorgun, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini de elde etti.



HALKBANK KABUSTAN UYANDI

Efeler Ligi'ne Fenerbahçe (1-3) ve Galatasaray (0-3) yenilgileriyle başlayan Halkbank, ligin 3. haftasında Bursa BŞB'ye konuk oldu. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan mavibeyazlılar, sezonun ilk zaferini elde etmeyi başardı. Çekişmeli geçen ilk seti 25-22 kazanan Halkbank, ikinci setten de 25-16'lık üstünlükle ayrılan taraf oldu. Final setinde de 25-18'lik üstünlük sağlayan başkent ekibinin 3-0'lık galibiyetinde; Gökhan 17 sayıyla yıldızlaştı.



SPOR TOTO'YA YAN BAKILMIYOR

sezona iyi bir giriş yapan Spor Toto'nun, Efeler Ligi'ndeki yükselişi Arhavi karşısında sürdü. Başkent ekibi, sahasında konuk ettiği rakibini 25-14, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı. Daudi Okello, 24 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Zirve takibini sürdüren Spor Toto, gelecek hafta İnegöl'e konuk olacak.