Voleybol gündemi (04.11.19)
Voleybolda öne çıkan gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte voleybolda öne çıkan detaylar...
ZİRAAT BANKASI SET VERMEDİ
Sezona iyi bir başlangıç yapan Ziraat Bankası, 3. hafta maçında da İnegöl'e şans tanımadı. Kırmızı-beyazlılar, evinde rahat bir oyun sergilediği rakibini 25-15, 25-13 ve 25- 20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. İstanbul BB ve Arhavi'nin ardından İnegöl'ü de set vermeden deviren Ziraat Bankası, 3'te 3 yaparak zirve ortaklığını sürdürdü.
SORGUN EVİNDE SİFTAH YAPTI
Efeler Ligi'nde 3. hafta mücadelesinde Sorgunspor, evinde İstanbul BB'yi 3-0 mağlup etti. Yozgat ekibi; üç setten de 25- 16'lık üstünlükle ayrılarak galibiyete uzandı. Geçtiğimiz iki maçında Spor Toto ve Arkas'a mağlup olan Sorgun, bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini de elde etti.
HALKBANK KABUSTAN UYANDI
Efeler Ligi'ne Fenerbahçe (1-3) ve Galatasaray (0-3) yenilgileriyle başlayan Halkbank, ligin 3. haftasında Bursa BŞB'ye konuk oldu. Karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan mavibeyazlılar, sezonun ilk zaferini elde etmeyi başardı. Çekişmeli geçen ilk seti 25-22 kazanan Halkbank, ikinci setten de 25-16'lık üstünlükle ayrılan taraf oldu. Final setinde de 25-18'lik üstünlük sağlayan başkent ekibinin 3-0'lık galibiyetinde; Gökhan 17 sayıyla yıldızlaştı.
SPOR TOTO'YA YAN BAKILMIYOR
sezona iyi bir giriş yapan Spor Toto'nun, Efeler Ligi'ndeki yükselişi Arhavi karşısında sürdü. Başkent ekibi, sahasında konuk ettiği rakibini 25-14, 25-18 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı. Daudi Okello, 24 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Zirve takibini sürdüren Spor Toto, gelecek hafta İnegöl'e konuk olacak.
- 4.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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