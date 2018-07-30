Plaj Voleybol Dünya turu sona erdi
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    turu sona erdi

    Plaj Voleybol Dünya turu sona erdi

    Büyükşehir Belediyesi ve işbirliği ile gerçekleştirilen ' Turu 1 Yıldızlı' Samsun etabı sona erdi. Turnuvanın sonunda erkeklerde Çekya, kadınlarda ise şampiyon oldu.

    ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Dünya'nın en önemli plaj voleybolu organizasyonlarından biri olan FIVB Turu'nun 1 Yıldızlı ayaklarından biri olan Samsun etabı dün kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynanan üçüncülük ve final karşılaşmalarının ardından sona erdi.


    Erkekler kategorisinde turnuvanın üçüncüsü olan Boermans-Haanappel (Hollanda) ikilisine takımına madalyalarını FIVB/CEV Teknik Delegesi Joep Van Iersel, kupalarını Anakent Şirket Müdürü Armağan Yıldız verdi. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Myslivecek-Pihera (Çekya) ikilisine madalyalarını ve kupalarını Başkanı verdi. Erkekler kategorisinin şampiyonları Weiss-Dzovoronok (Çekya) ikilisine ise; madalyalarını Samsun 1'inci Başkanvekili Turan Çakır, kupalarını TVF ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan verdi.


    Kadınlar kategorisinde turnuvanın üçüncüsü olan Nilsson-Ögren (Isvec) ikilisine madalyalarını FIVB/CEV Teknik Delegesi Joep Van Iersel, kupalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan verdi. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Freiberger-Teufl (Avusrurya) ikilisine madalyalarını ve kupalarını Samsun Anakent Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Baş verdi. Kadınlar kategorisinin şampiyonları Ferraris-Michieletto () ikilisine ise madalyalarını Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, kupalarını TVF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan verdi.


    TVF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan, organizasyona ev sahipliği yapan ve organizasyonun Samsun'a gelmesini ve başarıyla gerçekleşmesini sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zihni Şahin adına Büyükşehir Belediye Meclisi 1'inci Başkan Vekili Turan Çakır ile Samsun Etabı'nın gerçekleşmesinde en büyük katkıya sahip olan Anakent Genel Müdürü Erdal Baş şükran plaketi takdim etti. Ayrıca; Samsun Anakent Turizm Genel Müdürü Erdal Baş, TVF Başkanı Üstündağ adına TVF İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baylan ile FIVB/CEV Teknik Delegesi Joep Van Iersel'e teşekkür plaketi takdim etti.

    1. 30.7.2018 09:41
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