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Ümraniyespor Ankaragücü maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ümraniyespor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Ümraniyespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 16:30
Ümraniyespor Ankaragücü maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ÜMRANİYESPOR-ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Ümraniyespor: Berke, Mustafa, Epureanu, Glumac, Popov, Sackey, Serkan, Valentin Gheorghe, Sekidika, Onur, Umut.

MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Kitsiou, Beridze, Milson, Ali Sowe.

ÜMRANİYESPOR-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor ile Ankaragücü arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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