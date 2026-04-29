Program belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 3. Lig'de 1. ve 2. Grup play-off 2. tur müsabakalarının programını açıkladı.
TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Türkiye Futbol Federasyonu, 3. Lig'de 1. ve 2. Grup play-off 2. tur müsabakalarının programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre program şöyle: 4 Mayıs Pazartesi: 17.00 Küçükçekmece SinopsporÇorluspor 1947, 20.00 Malatya Yeşilyurtspor-Erciyes 38 Futbol. 8 Mayıs Cuma: 16.00 Çorluspor 1947-Küçükçekmece Sinopspor, 20.00 Erciyes 38 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor.