Altay’a müjde

Geçen hafta aldığı -6 puan silme cezasıyla düşme hattına gerileyen Altay, FIFA'da davalık olduğu 3 eski yabancı oyuncusundan bu hafta gelme tehlikesi bulunan diğer puan silme cezalarını savuşturdu. Altay Başkanı Sinan Kanlı, sanal medyada katıldığı bir canlı yayında büyük uğraşlar sonrası eski yabancı oyuncularla anlaşarak -12 puan silme ve küme düşürülme cezalarının şimdilik önüne geçtiklerini dile getirdi.