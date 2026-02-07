Altay’a müjde

Geçen hafta aldığı -6 puan silme cezasıyla düşme hattına gerileyen Altay, FIFA'da davalık olduğu 3 eski yabancı oyuncusundan bu hafta gelme tehlikesi bulunan diğer puan silme cezalarını savuşturdu. Altay Başkanı Sinan Kanlı, sanal medyada katıldığı bir canlı yayında büyük uğraşlar sonrası eski yabancı oyuncularla anlaşarak -12 puan silme ve küme düşürülme cezalarının şimdilik önüne geçtiklerini dile getirdi.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.