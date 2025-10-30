CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kaf-Kaf'tan PFDK'lık Akman'a büyük öfke!

Kaf-Kaf'tan PFDK'lık Akman'a büyük öfke!

3. Lig 4. Grup'un şampiyonluk adayı Karşıyaka, bahis skandalında PFDK'ye sevk edilen hakemlerin açıklanmasıyla ayağa kalktı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Kaf-Kaf’tan PFDK’lık Akman’a büyük öfke!

3. Lig 4. Grup'un şampiyonluk adayı Karşıyaka, bahis skandalında PFDK'ye sevk edilen hakemlerin açıklanmasıyla ayağa kalktı. Ligde henüz 26 Ekim'de Altay'la 1-1 biten İzmir derbisinde penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarına tepki gösteren Karşıyaka, pozisyonlar önünde olan yardımcı hakemlerden Erdoğan Sertan Akman'ın da PFDK'lik olmasına öfke kustu. Kaf-Kaf'ın geçen sezon 19 Mayıs'ta Muş'la oynayıp 2-1 yenilerek elendiği Play-Off grup finali rövanşını yönetip tartışmalı kararlarıyla yeşil-kırmızılıları çıldırtan hakem Mehmet Ali Özer de aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edilirken, sosyal medyada binlerce Karşıyakalı tepki gösterip, o maçlardaki aleyhlerine tartışmalı pozisyonların görüntülerini paylaşıp isyan etti.

