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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 3. Lig 3. Lig’de ikinci tur rövanş günü

3. Lig’de ikinci tur rövanş günü

3. Lig play-off 2. Tur rövanş maçları bugün oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin adını 3. Tur'a yazdıracağı rövanş karşılaşmalarının programı şöyle: 15.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Kırıkkale FK (1-2), 15.00 MuşsporBelediye Kütahyaspor (4- 0), 16.00 Sillivrispor-Mazıdağı Fosfat (0-0), 20.00 52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor (0-2).

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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3. Lig’de ikinci tur rövanş günü

3. Lig play-off 2. Tur rövanş maçları bugün oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin adını 3. Tur'a yazdıracağı rövanş karşılaşmalarının programı şöyle: 15.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Kırıkkale FK (1-2), 15.00 MuşsporBelediye Kütahyaspor (4- 0), 16.00 Sillivrispor-Mazıdağı Fosfat (0-0), 20.00 52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor (0-2).

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 15 MİLYON TL

3. Lig 1. Grup'ta 7 yıllık 2. Lig hasretine son vermek için play-off'taki rakibini bekleyen Karşıyaka'da şampiyonluk primi 15 milyon TL'ye yükseldi. Play-Off'ta direkt grup finaline kalan Kaf-Kaf'ın rakibi, bugünkü Muş-B. Kütahya maçının galibi olacak. İzmir ekibi rakibini elerse 2. Grup'tan çıkacak takımla tarafsız sahada final oynayacak.

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