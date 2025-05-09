3. Lig’de ikinci tur rövanş günü

3. Lig play-off 2. Tur rövanş maçları bugün oynanacak. Rakiplerine üstünlük kuran ekiplerin adını 3. Tur'a yazdıracağı rövanş karşılaşmalarının programı şöyle: 15.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Kırıkkale FK (1-2), 15.00 MuşsporBelediye Kütahyaspor (4- 0), 16.00 Sillivrispor-Mazıdağı Fosfat (0-0), 20.00 52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor (0-2).
ŞAMPİYONLUK PRİMİ 15 MİLYON TL
3. Lig 1. Grup'ta 7 yıllık 2. Lig hasretine son vermek için play-off'taki rakibini bekleyen Karşıyaka'da şampiyonluk primi 15 milyon TL'ye yükseldi. Play-Off'ta direkt grup finaline kalan Kaf-Kaf'ın rakibi, bugünkü Muş-B. Kütahya maçının galibi olacak. İzmir ekibi rakibini elerse 2. Grup'tan çıkacak takımla tarafsız sahada final oynayacak.