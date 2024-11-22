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Haberler TFF 3. Lig Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka (46), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis, kaçan maskeli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 16:27 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 16:53
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Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka yolda yürürken kimliği belirsiz maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, 23 boş kovan buldu. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANTALYASPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Geçtiğimiz yıllarda kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapmış Çorluspor Teknik Direktörü Ersin Aka'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Aka'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

TFF'DEN KINAMA MESAJI

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