Kenetlendik

Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca, Edirnespor galibiyeti sonrası yazılı bir açıklama yayınlayarak "Bir sonraki durak İzmir" diye belirtti. Sıkıca kenetlenerek bir sonraki durağın İzmir olduğunun altını çizen Koca, "Takımımızın alabileceği her puana talip olduğu bu zorlu lig maratonunda Edirnespor gibi kritik bir deplasmanda aldığımız galibiyeti gidiş geliş yaklaşık bin 100 kilometre yolu aşarak takımını yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza armağan ediyorum" dedi.

HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Koca şöyle devam etti: İyi bir takımın sadece iyi transferlerle değil, onları ortak hedefe ve birbirine bağlayan görünmez bağlarla oluşacağına inanıyorum. Bu amaç birliğini yakalamış, inanarak hareket eden takımlar, bütün zorluklara rağmen başarırlar. Futbolcularımıza, teknik ekibimize, taraftarlarımıza, kulüp personelimiz ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza bu amaç birliğinde yaptıkları ve yapacakları her şey için teşekkür ediyorum. Sıkıca kenetlenerek bir adım daha. Bir sonraki durak İzmir.

YASAĞI KALDIRINCA COŞTU

Öte yandan Eskişehirspor, Trabzon'a olan yaklaşık 6 milyon TL'lik borcu ödedi ve uzun süredir devam eden transfer yasağını kaldırdı. Es Es, yasağın kalkmasıyla daha önce prensipte anlaştığı 20 futbolcuyu kadrosuna kattı.