Haberler TFF 3. Lig Sapancaspor - İnegöl Kafkasspor (CANLI)

Sapancaspor - İnegöl Kafkasspor (CANLI)

TFF 3. Lig'e yükselmek için Bayburt 1918'i mağlup eden Sapancaspor'un önünde sadece 1 maç kaldı. Sapancaspor, Yalova'da İnegöl Kafkasspor ile karşı karşıya geliyor. Sapanca bu maçı kazanması durumunda önümüzdeki sezon Sakaryaspor ve Hendekspor'dan sonra şehri profesyonel liglerde temsil edecek üçüncü takım olacak.

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 15:22
Sapancaspor - İnegöl Kafkasspor (CANLI)

TFF 3. Lig'e yükselmek için Bayburt 1918'i mağlup eden Sapancaspor'un önünde sadece 1 maç kaldı. Sapancaspor, Yalova'da İnegöl Kafkasspor ile karşı karşıya geliyor.

Bölgesel Amatör Lig'de grubunu birinci sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, 3.Lig'e yükselme ilk maçında Bayburt 1918 FK'yı 2-1'lik skorla geçmişti.

Haramiler'in önünde profesyonel lig için sadece bir maç kaldı.

Sapanca bu maçı kazanması durumunda önümüzdeki sezon Sakaryaspor ve Hendekspor'dan sonra şehri profesyonel liglerde temsil edecek üçüncü takım olacak.

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