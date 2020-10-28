Haberler TFF 3. Lig Kafkaf tam gaz

Kafkaf tam gaz

3. Lig 3. Grup lideri , şampiyonluk için şartlandı. 5 maçta 13 puan toplayan kırmızı-yeşillilerin hocası, “Sıradaki iki maçı alırsak önümüzü daha net görürüz” dedi

TFF 3. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 21:11 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Kafkaf tam gaz
Türk futbolunun köklü kulüplerinden , küllerinden doğmak için çabalıyor. Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp hiç yenilmeyen kırmızı- yeşilliler, sıradaki iki maçı da kazanmayı hedefliyor. Yarın sahasında Cizrespor ile karşılaşacak olan İzmir ekibinin teknik direktörü Soner Tolungüç, rakiplerini yenerek pazar günkü Çatalca maçına moralli çıkmak istediklerini söyledi. Gruptaki durumlarını değerlendiren Tolungüç, "Çatalca zirve yarışındaki rakiplerimizden. Önce Cizre engelini aşmak, sonra da Çatalca'yı yenmek istiyoruz" dedi.

HAKAN KUŞ İDDİALI
Oyuncuarının özveriyle çalıştığını kolej havasında bir takım oluşturduklarını belirten tecrübeli teknik adam Tolungüç, "Bu yıl hedefimiz şampiyon olup 2. Lig'e yükselmek. Lig uzun bir maraton ama sıradaki iki maçı kazanırsak önümüzü daha net görebiliriz" dedi. Bu arada son dört maçı boş geçmeyip, 4 gol atan, Karşıyaka'nın golcü oyuncusu Hakan Kuş da takım olarak şampiyonluğa inançlarının tam olduğunu dile getirdi.


Kupada Bergama engelini aşan Karşıyaka, ligde de şampiyonluk yarışında...
BİZE ULAŞIN