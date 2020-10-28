Kafkaf tam gaz

3. Lig 3. Grup lideri Karşıyaka, şampiyonluk için şartlandı. 5 maçta 13 puan toplayan kırmızı-yeşillilerin hocası, “Sıradaki iki maçı alırsak önümüzü daha net görürüz” dedi
TFF 3. Lig HaberleriGiriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 21:11Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Karşıyaka, küllerinden doğmak için çabalıyor. Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp hiç yenilmeyen kırmızı- yeşilliler, sıradaki iki maçı da kazanmayı hedefliyor. Yarın sahasında Cizrespor ile karşılaşacak olan İzmir ekibinin teknik direktörü Soner Tolungüç, rakiplerini yenerek pazar günkü Çatalca maçına moralli çıkmak istediklerini söyledi. Gruptaki durumlarını değerlendiren Tolungüç, "Çatalca zirve yarışındaki rakiplerimizden. Önce Cizre engelini aşmak, sonra da Çatalca'yı yenmek istiyoruz" dedi.
HAKAN KUŞ İDDİALI
Oyuncuarının özveriyle çalıştığını kolej havasında bir takım oluşturduklarını belirten tecrübeli teknik adam Tolungüç, "Bu yıl hedefimiz şampiyon olup 2. Lig'e yükselmek. Lig uzun bir maraton ama sıradaki iki maçı kazanırsak önümüzü daha net görebiliriz" dedi. Bu arada son dört maçı boş geçmeyip, 4 gol atan, Karşıyaka'nın golcü oyuncusu Hakan Kuş da takım olarak şampiyonluğa inançlarının tam olduğunu dile getirdi.
Kupada Bergama engelini aşan Karşıyaka, ligde de şampiyonluk yarışında...