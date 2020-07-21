TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı A Spor'da yaşanacak!

TFF 3. Lig'de Play-Off maçları bugün başlıyor. A Spor ekranlarından yayınlanacak olan yarı final karşılaşmalarında program şöyle: 20.00: 24Erzincan-Artvin Hopa, 22.00: Aksaray Belediye-1928 Buca. 2. Lig yolundaki karşılaşmalara yarın ve perşembe günü de devam edilecek.