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21 Temmuz 2020, Salı
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3. 'de Play-Off heyecanı A 'da yaşanacak!

TFF 3. Lig'de Play-Off heyecanı A Spor'da yaşanacak!

2. 'in ardından TFF 3. Lig'de de Play-Off heyecanı başlıyor. Günün ilk maçında saat 20.00'de 24Erzincan ile Artvin Hopa karşılaşacak. Saat 22.00'de ise Belediye ile 1928 Buca kozlarını paylaşacak. Her iki mücadele de A 'dan naklen yayınlanacak.

3. 'de Play-Off maçları bugün başlıyor. A ekranlarından yayınlanacak olan yarı final karşılaşmalarında program şöyle: 20.00: 24Erzincan-Artvin Hopa, 22.00: Belediye-1928 Buca. 2. Lig yolundaki karşılaşmalara yarın ve perşembe günü de devam edilecek.

  1. 21.7.2020
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