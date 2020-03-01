Kocaelispor 3-2 Karşıyaka | MAÇ SONUCU
TFF 3. Lig heyecanı bugün A Spor'da canlı yaşandı 2. Grup'ta mücadele eden lider Kocaelispor sahasında İzmir temsilcisi Karşıyaka'yı konuk etti. Zorlu karşılaşma Kocaelispor'un 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Kocaelispor'un golleri Talha Mayhoş, Yakup Alkan ve Ali Han Tunçer'den gelirken Karşıyaka'nın gollerini Metin Peker ve Doğukan İnci kaydetti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Kocaelispor sahasında İzmir ekibi Karşıyaka ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 3-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri Talha Mayhoş, Yakup Alkan ve Ali Han Tunçer attı.
Karşıyaka'nın iki golü ise Metin Peker ve Doğukan İnci attı.
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 58 yaptı. Karşıyaka ise 41 puanda kaldı.
Lider Kocaelispor gelecek hafta deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak. Karşıyaka ise Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
- 1.3.2020
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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