Kocaelispor 3-2 Karşıyaka | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 3. Lig haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Kocaelispor 3-2 Karşıyaka | MAÇ SONUCU

Kocaelispor 3-2 Karşıyaka | MAÇ SONUCU

3. Lig heyecanı bugün A 'da canlı yaşandı 2. Grup'ta mücadele eden lider Kocaelispor sahasında İzmir temsilcisi Karşıyaka'yı konuk etti. Zorlu karşılaşma Kocaelispor'un 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı. Kocaelispor'un golleri Talha Mayhoş, Yakup Alkan ve Ali Han Tunçer'den gelirken Karşıyaka'nın gollerini Metin Peker ve Doğukan İnci kaydetti.

3. Lig 2. Grup'ta lider Kocaelispor sahasında İzmir ekibi Karşıyaka ile karşılaştı. Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 3-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri Talha Mayhoş, Yakup Alkan ve Ali Han Tunçer attı.

Karşıyaka'nın iki golü ise Metin Peker ve Doğukan İnci attı.

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 58 yaptı. Karşıyaka ise 41 puanda kaldı.

Lider Kocaelispor gelecek hafta deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak. Karşıyaka ise Ağrı 1970 ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Kocaelispor 1-0 Karşıyaka

Kocaelispor 2-0 Karşıyaka
Kocaelispor 2-1 Karşıyaka
Kocaelispor 2-2 Karşıyaka
Kocaelispor 3-2 Karşıyaka

  1. 1.3.2020
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