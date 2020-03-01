Kocaelispor 3-2 Karşıyaka | MAÇ SONUCU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Kocaelispor sahasında İzmir ekibi Karşıyaka ile karşılaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 3-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri Talha Mayhoş, Yakup Alkan ve Ali Han Tunçer attı.

Karşıyaka'nın iki golü ise Metin Peker ve Doğukan İnci attı.

Bu sonuçla Kocaelispor puanını 58 yaptı. Karşıyaka ise 41 puanda kaldı.

Lider Kocaelispor gelecek hafta deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşacak. Karşıyaka ise Ağrı 1970 Spor ile karşılaşacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: