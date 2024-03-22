Haberler U21 Milli Futbol Takımı TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÜMİT MİLLİ MAÇI CANLI İZLE | Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÜMİT MİLLİ MAÇI CANLI İZLE | Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemeleri maçı öncesinde Gürcistan ile hazırlık maçına çıkacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Genç yıldızlarımız sahaya galibiyet için çıkacak. Pendik Stadyumu'nda oynancak maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve kadrosu araştırılıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 10:50
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TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÜMİT MİLLİ MAÇI CANLI İZLE | Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası öncesinde Ümit Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile hazırlık maçına çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ümit Milli Takım maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U21 - GÜRCİSTAN U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Gürcistan U21 maçı 22 Mart Cuma günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN U21 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaleciler: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir FK)

Defans: Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (KVC Westerlo), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)

Orta Saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir FK), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Livan Burcu (SV Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor A.Ş.), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.),Emircan Gürlük (FC Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC)

Teknik Direktör: Levent Sürme

ASpor CANLI YAYIN

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