Haberler U21 Milli Futbol Takımı Levent Sürme'den Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan açıklaması!

Levent Sürme'den Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan açıklaması!

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilmesiyle ilgili Gürcistan maçı sonrası konuştu. İşte o sözler...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 00:49
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Levent Sürme'den Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan açıklaması!

Ümit Milli Takım, özel maçta Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ay-yıldızlıların teknik direktörü Levent Sürme, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek olduğunu belirten Sürme, "Biz burada tohum ekiyoruz, ana amacımız A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek. Bu sene yukarıya baya oyuncu verdik. Her maçı kazanmak istiyoruz. Çok genç bir takımla sahaya çıkıyoruz. Biz bu işi kafaya koyduk. Bazı oyuncularımız 18 yaş altında, 19 yaş altında oynayabilir. Bu isimlere erken yaşta şans vermek önemli. Bence iyi bir yoldayız" diye konuştu.

"İKİ OYUNCU DA BUGÜN ÇOK İYİ OYNADI"

Levent Sürme, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan ile ilgili bir soruya, "Hocanın verdiği bir karar vardı, biz buna saygı duyuyoruz. En önemlisi bizim de oyuncuya sahip çıkmamız. İki oyuncu da bugün çok iyi oynadı. Bunu ilk defa yaşamadık. Bertuğ Yıldırım da A Milli Takım'a gidip geri döndü. Ravil'de, Doğan'da ve başka oyuncularda da bunu yaşadık. En önemlisi her oyuncu bunu karakterli şekilde karşılayıp sahada iyi performans gösterdi" yanıtını verdi.

"23 YILIN ARDINDAN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunun altını çizen Sürme, "23 yılın ardından Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Canla başla savaşıp bunu zorlayacağız. Cesur bir futbol oynamak istiyoruz. Geriye çekilmek istemiyoruz. Çok genç olmamıza rağmen riske girip gelişim sağlamak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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