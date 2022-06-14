Danimarka - Türkiye maçı canlı izle

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.

Danimarka ile U21 Milli Takım'ımız kozlarını paylaşıyor.

DANİMARKA TÜRKİYE İLK 11'LER:

Danimarka: Hermansen, Carstensen, Larsen, Winther, Frendrup, Bidstrup, O'Riley, Kjaergaard, Daramy, Isaksen, Hojlund

Türkiye: Muhammet Talha, Bünyamin Balcı, Serdar Saatçı, Ahmetcan Kaplan, Ravil Tagir, Ali Kaan, Umut Güneş, Barış Alper Yılmaz, Kerem Kesgin, Gökdeniz Bayrakdar, Bertuğ Yıldırım

ASpor CANLI YAYIN

DANİMARKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Türkiye maçı 14 Haziran Salı 19:00'dan itibaren A Spor'da canlı yayınlanıyor.

U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde iyi bir performans sergileyen Danimarka, geçtiğimiz hafta İskoçya karşısında aldığı 1 puanla grubu 2'nci sırada tamamlamayı garantiledi. Grupta sadece Belçika deplasmanında kaybeden Danimarka, son maçı da kazanarak play-off aşamasına geçmek istiyor.