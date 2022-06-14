Haberler U21 Milli Futbol Takımı Danimarka - Türkiye maçı canlı izle

Danimarka - Türkiye maçı canlı izle

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile U21 Milli Takım'ımız kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

U21 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 18:55
Danimarka - Türkiye maçı canlı izle

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.

Danimarka ile U21 Milli Takım'ımız kozlarını paylaşıyor.

DANİMARKA TÜRKİYE İLK 11'LER:

Danimarka: Hermansen, Carstensen, Larsen, Winther, Frendrup, Bidstrup, O'Riley, Kjaergaard, Daramy, Isaksen, Hojlund

Türkiye: Muhammet Talha, Bünyamin Balcı, Serdar Saatçı, Ahmetcan Kaplan, Ravil Tagir, Ali Kaan, Umut Güneş, Barış Alper Yılmaz, Kerem Kesgin, Gökdeniz Bayrakdar, Bertuğ Yıldırım

ASpor CANLI YAYIN

DANİMARKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Türkiye maçı 14 Haziran Salı 19:00'dan itibaren A Spor'da canlı yayınlanıyor.

U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde iyi bir performans sergileyen Danimarka, geçtiğimiz hafta İskoçya karşısında aldığı 1 puanla grubu 2'nci sırada tamamlamayı garantiledi. Grupta sadece Belçika deplasmanında kaybeden Danimarka, son maçı da kazanarak play-off aşamasına geçmek istiyor.

DİĞER
Yeşilçam'ın en güzeli 78 yaşındaki Filiz Akın yıllara meydan okuyor! Sosyal medyada trend oldu!
Bunu da duyduk! Esra Erol’da akılamaz olay: “Karım evli bir adamla davullu zurnalı düğün yaptı!”
Bakasetas için dünya devi devrede
Lincoln F.Bahçe'de! Sözleşme detayları açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Danimarka - Türkiye maçı saat kaçta?
Ümit Milliler A Spor'da
Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir?
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında son gelişmeler!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yer yerinden oynayacak! Jesus City'nin yıldızını istiyor Yer yerinden oynayacak! Jesus City'nin yıldızını istiyor 18:49
Danimarka - Türkiye | CANLI Danimarka - Türkiye | CANLI 18:19
Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleştirildi Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleştirildi 18:07
Bakasetas için dünya devi devrede Bakasetas için dünya devi devrede 18:04
Serena Williams tenisseverleri heyecanlandırdı Serena Williams tenisseverleri heyecanlandırdı 17:16
Lincoln F.Bahçe'de! Sözleşme detayları açıklandı Lincoln F.Bahçe'de! Sözleşme detayları açıklandı 16:58
Daha Eski
Galatsaray'da Hagi sesleri! "Can atıyorum" Galatsaray'da Hagi sesleri! "Can atıyorum" 16:51
Sahada saldırıya uğrayan hakem hayatını kaybetti! Sahada saldırıya uğrayan hakem hayatını kaybetti! 16:37
Matic'in yeni takımı resmen açıklandı! Matic'in yeni takımı resmen açıklandı! 16:25
Danimarka - Türkiye maçı saat kaçta? Danimarka - Türkiye maçı saat kaçta? 16:16
Hakan transferde rekora hazırlanıyor! Arda'dan sonra... Hakan transferde rekora hazırlanıyor! Arda'dan sonra... 16:13
Sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve G.Saray... Sözleşmesinde çarpıcı madde! Beşiktaş ve G.Saray... 16:02