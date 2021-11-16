Türkiye U21 - Danimarka U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? (A Spor izle) | Ümit Milli Takım

👉 TÜRKİYE U21 - DANİMARKA U21 MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Türkiye U21 (Ümit Milli Takım), Danimarka ile Oba Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye U21 - Danimarka U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U21 - DANİMARKA U21 MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Danimarka U21 maçı 16 Kasım Salı günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

ÜMİT MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.), Zafer Görgen (Çaykur Rizespor A.Ş.)

Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (Vavacars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir FK), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa A.Ş.), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Eyüp Aydın (FC Bayern München), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Hakan Yeşil (Hekimoğlu Trabzon), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor)

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (Nec Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Süer Barbaros Çukur (Doncaster Rovers FC)