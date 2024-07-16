Haberler U19 Milli Futbol Takımı Fransa 2-1 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa 2-1 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

U19 Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ilk maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

U19 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 00:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fransa 2-1 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET)

U19 Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ilk maçında Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

Belfast'ta Seaview Stadyumu'da oynanan mücadelede Milli Takım'ın golünü 5. dakikada Yiğit Fidan atarken, Fransa'nın gollerini 65. dakikada Lucas Michal ve 86. dakikada penaltıdan Jeremy Jacquet kaydetti.

Karşılaşmayı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, Genç Milli Takım Antrenörü Erdal Güneş ve T.C. Edinburg Başkonsolos Vekili Demet Kayaoğlu tribünden takip etti.

U19 Milli Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu ikinci maçında 19 Temmuz Cuma günü İspanya ile karşılaşacak.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk transfer çalımı!
G.Saray'da flaş ayrılık!
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Yusuf Yazıcı evlenir evlenmez Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devine imzayı atacak
Başkan Erdoğan Mah-ı Muharrem Oruç Açma Lokması Programı'na katıldı
F.Bahçe Cenk'i resmen açıkladı!
F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman?
İngiltere U19 - Türkiye U19 maçı saat kaçta?
YKS TERCİH TARİHLERİ 2024
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 17 TEMMUZ rakamları
HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI YKS 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kadın Milli Futbol Takımı'mız play-off'larda! Kadın Milli Futbol Takımı'mız play-off'larda! 00:06
Milliler mağlup başladı! Milliler mağlup başladı! 00:02
G.Saray'da flaş ayrılık! G.Saray'da flaş ayrılık! 21:08
F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! F.Bahçe Oğuz Aydın'ı resmen duyurdu! 19:35
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i resmen açıkladı! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i resmen açıkladı! 18:59
İngiltere'de Southgate'den flaş karar! İngiltere'de Southgate'den flaş karar! 18:33
Daha Eski
Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belirlendi Galler ve Karadağ maçlarını oynayacağı statlar belirlendi 14:38
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 14:43
Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! Batsuhayi'den Okan Buruk ve Icardi sözleri! 15:15
G.Saray'ın Avusturya kampı sürüyor! G.Saray'ın Avusturya kampı sürüyor! 15:24
Beşiktaş 2 futbolcusuyla yollarını ayırdı! Beşiktaş 2 futbolcusuyla yollarını ayırdı! 16:00
Oliveira çıkmazı! Teklifi... Oliveira çıkmazı! Teklifi... 16:26