Tibor Pleiss Anadolu Efes’te – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    ’te

    Tibor Pleiss Anadolu Efes’te
    , geçtiğimiz sezon 'nın ekibinde forma giyen Alman basketbolcu Tibor Pleiss ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki basketbolcu kariyerinde Rheinenergie Köln, Brose Bamberg, Baskonia, , 'da oynadı.
    1. 2.8.2018
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