Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 3 büyükler onu istiyordu
Geçmişte adı hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Nicola Zalewski hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Polonyalı futbolcu ocak ayında transfer olabilir. İşte detaylar... (BJK FB GS SPOR HABERİ)
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22 yaşındaki futbolcu hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı.
ZALEWSKI'YE MARSİLYA KANCASI
Sport Italia'da yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın Zalewski'ye somut bir ilgisi bulunuyor.
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zalewski için sözleşme yenileme görüşmelerinin halen beklemede olduğu ve geleceğinin netleşmesi için ocak ayının belirleyici olduğu belirtildi.
Haberde son olarak Zalewski'nin Marsilya'ya transferi hakkında "Önümüzdeki birkaç saat içinde kesinlikle daha fazlasını öğrenebiliriz." ifadeleri yer aldı.
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