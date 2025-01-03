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Haberler Transfer Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 3 büyükler onu istiyordu

Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 3 büyükler onu istiyordu

Geçmişte adı hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Nicola Zalewski hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Polonyalı futbolcu ocak ayında transfer olabilir. İşte detaylar... (BJK FB GS SPOR HABERİ)

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 14:25 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 14:25
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MEHMET MERT ERENLER
Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 3 büyükler onu istiyordu

İsmi daha önce hem Beşiktaş hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yle anılan Nicola Zalewski hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 3 büyükler onu istiyordu

Polonyalı futbolcuyu özellikle Galatasaray kadrosuna katmayı çok istemiş ancak oyuncu teklifleri reddetmişti.

Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 3 büyükler onu istiyordu

Sarı-kırmızılı ekipten yaz transfer döneminde teklif aldığını doğrulayan Zalewski, ekim ayında Polonya basınına konuşmuş ve "Yalan söylemeyeceğim: Galatasaray'a transfer olmaya çok yaklaşmıştım. Masada harika bir teklif vardı ama biraz düşündüm, ailemle konuştum ve benim için en iyisini yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 3 büyükler onu istiyordu

22 yaşındaki futbolcu hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı.

Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 3 büyükler onu istiyordu

ZALEWSKI'YE MARSİLYA KANCASI

Sport Italia'da yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın Zalewski'ye somut bir ilgisi bulunuyor.

Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 3 büyükler onu istiyordu

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zalewski için sözleşme yenileme görüşmelerinin halen beklemede olduğu ve geleceğinin netleşmesi için ocak ayının belirleyici olduğu belirtildi.

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