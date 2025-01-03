Zalewski'de flaş transfer gelişmesi! 3 büyükler onu istiyordu

İsmi daha önce hem Beşiktaş hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yle anılan Nicola Zalewski hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekipten yaz transfer döneminde teklif aldığını doğrulayan Zalewski, ekim ayında Polonya basınına konuşmuş ve "Yalan söylemeyeceğim: Galatasaray'a transfer olmaya çok yaklaşmıştım. Masada harika bir teklif vardı ama biraz düşündüm, ailemle konuştum ve benim için en iyisini yaptığımı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.