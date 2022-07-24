Nicolas Tagliafico Lyon'da

24.07.2022 AKTÜEL HABERLERİ
Lyon'a transfer olan Arjantinli oyuncu 4 milyon euro ödeyecek.
Scamacca transferinde sona doğru
WEST Ham United, Sassuolo forveti Gianluca Scamacca ile anlaşmaya yakın. İtalyan golcü geçen sezon Sassuolo forması giymişti.
Türk Telekom'dan transfer
Türk Telekom, ABD'li Tyrique Jones'u kadrosuna kattı. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Victoria Libertas Pesaro forması giymişti.
VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları
Polonya'da devam eden VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda para yüzme branşındaki otizmli özel sporcu Ali Şiroğlu, adını zirveye yazdırdı.