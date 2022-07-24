Haberler Transfer Nicolas Tagliafico Lyon'da

Nicolas Tagliafico Lyon'da

Lyon, Ajax'ta forma giyen sol bek Nicolas Tagliafico ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Transfer Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Nicolas Tagliafico Lyon'da

24.07.2022 AKTÜEL HABERLERİ

Lyon'a transfer olan Arjantinli oyuncu 4 milyon euro ödeyecek.

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