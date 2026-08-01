Ozan: Aral beni heyecanlandırdı

Ozan Tufan, yeni transferle ilgili konuştu. Tufan, "Yeni oyuncuların sisteme adaptasyonunu görmek istiyoruz. Aral beni çok heyecanlandırdı. Dar alanda çok etkili. Saviola çok hızlı ve gelecek vadeden bir oyuncu. Bu sezon kadro derinliğimiz çok daha iyi durumda. Geçen sezon çok canımız yandı. Hocanın eli artık daha güçlü" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Ozan Tufan, yeni transferle ilgili konuştu. Tufan, "Yeni oyuncuların sisteme adaptasyonunu görmek istiyoruz. Aral beni çok heyecanlandırdı. Dar alanda çok etkili. Saviola çok hızlı ve gelecek vadeden bir oyuncu. Bu sezon kadro derinliğimiz çok daha iyi durumda. Geçen sezon çok canımız yandı. Hocanın eli artık daha güçlü" ifadelerini kullandı.