Trabzonspor'un Vitoria'dan 8.5 milyon euro'ya renklerine kattığı Noah Jose Saviolo, Avusturya kampında FOTOMAÇ'a özel konuştu. Arkadaşımız Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtlayan 22 yaşındaki sol kanat, Fatih Tekke ile olan ilişkisine, beklentilerine, oynamak istediği mevkiye kadar kendisiyle ilgili merak edilen konularda açıklamalarda bulundu.

TRANSFER DÖNEMİNDE ADIN BİRÇOK KULÜPLE ANILDI. TRABZONSPOR'U TERCİH ETMENDEKİ ANA ETKEN NEYDİ?

Beni isteyen çok kulüp vardı. Ancak Trabzonspor'u seçtim. Bunun birinci sebebi, kulübün ve buradaki yöneticilerin bana hissettirdiği o büyük güven oldu. Burası gerçekten çok büyük bir kulüp. Genç bir oyuncu olarak kulüpten bu güveni görmek hayati önem taşıyor. Burada sıcak karşılandım. En iyi performansımı sergileyebilmem için ihtiyacım olan tüm ortam burada mevcut.

SÜPER LİG'DEKİ ŞAMPİYONLUK YARIŞINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUN?

Ligde kaliteli rakipler ve güçlü kadrolar var ama bu durum onlardan korkacağımız veya boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Bu bir yarışma ve günün sonunda en iyi olan kazanır. İyi çalışır, sahada disiplinimizi korur ve kazanmak için gereken her şeyi yaparsak bu ligi şampiyon olarak tamamlamamamız için hiçbir sebep yok. Biz bu ligin en iyi ekiplerinden birisiyiz gerçekten.

SAKATLIKLAR BENİ OLGUNLAŞTIRDI

GENÇ YAŞINA RAĞMEN AĞIR SAKATLIKLAR ATLATTIN. BİRÇOK FUTBOLCUNUN PES EDEBİLECEĞİ BU SÜREÇLERİ NASIL AŞTIN?

Sakatlık dönemleri şüphesiz her sporcu için karmaşık ve zorlu süreçlerdir. Ancak bu yaşananların beni inanılmaz derecede olgunlaştırdığına ve karakterimi şekillendirdiğine inanıyorum. Yaşadıklarım için Allah'a şükrediyorum; tüm bu zorluklar bugünkü güçlü beni yarattı. Bu süreçten dersler çıkarmaya, her defasında yeniden ayağa kalkmayı ve azmetmeyi öğrendim.

TRABZONSPOR BENİM İÇİN BÜYÜK FIRSAT

TRABZONSPOR'UN TESİSLERİ, İMKANLARI VE TAKIM ARKADAŞLARIN HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?

Trabzonspor gibi Türkiye'de ve Avrupa'da tanınan dev bir kulübe katılmak benim için devasa bir fırsat. Transfer imkanı doğduğunda bunu büyük bir memnuniyetle karşıladım. Tesisler ve sunulan imkanlar üst düzeyde. Takım arkadaşlarım da beni çok iyi karşıladı. Kısa sürede adapte olmam için herkes elinden geleni yapıyor. Gerçekten tesisleşme anlamında inanılmaz imkanlara sahip bir kulüp.

ÇALIM ATMAYI SEVERİM

OYUN TARZIN VE ÇALIMLARIN TARAFTARLARI ŞİMDİDEN HEYECANLANDIRDI. TARAFTARA STİLİN HAKKINDA NE SÖYLEMEK İSTERSİN?

Çalım atmayı, rakibin üzerine dikine gitmeyi, bire birlerde savunmayı zorlamayı ve aksiyon yaratmayı çok seviyorum. Bu benim futbol karakterimin bir parçası. Taraftarların bundan keyif alması benim için ekstra güç demek. Bu yolda devam edeceğim ve taraftarları daha çok heyecanlandırmak istiyorum.

SOLDA DAHA TEHLİKELİYİM

ASIL MEVKİN SOL KANAT AMA SAĞDA DA GÖREV ALABİLİYORSUN. KENDİNİ EN RAHAT NEREDE HİSSEDİYORSUN?

Futbol altyapımı sol kanatta aldım, çocukluğumdan beri hep orada oynadım. Dolayısıyla sol kanatta çok daha tehlikeli bir oyuncuyum. Ancak hocamız sağ kanatta görev verirse orada da seve seve oynarım ve fark yaratabilirim.

TEKKE TAM BİR 'SAKİN GÜÇ

TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE HAKKINDA İLK İZLENİMLERİN NASIL?

Bence Fatih Tekke üst düzey bir teknik adam. Daha buraya gelmeden önce bile bana duyduğu güveni hissettirdi. Burayı seçmemdeki en önemli faktörlerden biriydi. O tam anlamıyla 'sakin bir güç' (force tranquille). İletişim kurmak için bağırıp çağırmasına gerek kalmıyor; duruşuyla ne istediğini net bir şekilde hissettiriyor. Her oyuncuya değer veriyor ve teşvik ediyor.

SAVİC, ONUACHU VE ONANA

KADRODA HEM TECRÜBELİ YILDIZLAR HEM DE GENÇ YETENEKLER VAR. BU DENGE TAKIMA NASIL YANSIR?

Savic, Onuachu ve Onana gibi kariyerli isimlerin yanında bizim gibi gençlerin olması harika bir denge. Büyük kariyerlere sahip bu isimler bizim için birer rol model. İdmanlarda onların tecrübelerinden faydalanmak, tavsiyelerini dinlemek gelişimimiz için çok büyük bir avantaj. Takımda genç oyuncu ve yaşlı oyuncu bir ayrım yok. Herkes görev bilincinin farkında ve o hedeflere odaklanmış durumda.

TEK DERDİM KATKI YAPMAK

KISA KISA

En güçlü yönün? Çalımlarım, bire birdeki etkim ve hızım. Gerçekten hızlıyım.

İdolün veya en sevdiğin oyuncu? İdolüm yok ama en sevdiğim oyuncu Cristiano Ronaldo.

Geliştirmek istediğin yönün? Daha fazla gol atmak. Bir hücum oyuncusunun ana görevi goldür. Bu alanda daha da güçlenmek istiyorum.

Futbolcu olmasaydın ne olurdun? Hiç düşünmedim. Benim hayatımda sadece futbol var.

Trabzon'da öğrendiğin ilk kelime? Bordo-mavi.

En sevdiğin Türk tatlısı? Henüz çok şey tatmadım ama baklava.

Takımın en iyi giyineni kim? Ben! Ama Onana'nın tarzını da beğeniyorum.

Çay mı, kahve mi? Kahve.

Maç öncesi ritüelin var mı? Müzikten ziyade yalnız kalıp dua etmek bana huzur veriyor.

Sahaya girerken bir totemin var mı? Özel bir totemim yok. Sahaya Allah ile birlikte girdiğimi bildiğim için stres yapmıyorum.

Yaz mı, kış mı? Yaz. Ama giyim tarzı açısından kış mevsimini de seviyorum.

Trabzon'un yağmurlu havası? Pek alışık değilim ama zamanla alışırım, sorun değil.

Tesislerdeki şampiyonluk fotoğraflarını görünce ne hissettin? "Ben de o fotoğraflarda yer almalı ve bu kupayı kazanmalıyım" dedim.

Fatih Tekke'nin Trabzonspor efsanesi ve gol kralı olduğunu öğrenince ne düşündün? Bu bilgi buraya gelmemde ekstra motivasyon sağladı. Kulübün efsanesi olmuş büyük bir isimden tavsiyeler almak benim gibi bir genç oyuncu için inanılmaz bir şans.

Ceza sahasında Onuachu gibi dev bir golcüyle oynamak nasıl bir duygu? Kanat oyuncuları için büyük bir lüks. Orta kestiğinizde o topa dokunacağını bilirsiniz. Onunla oynamak ve deneyimlerinden faydalanmak büyük bir şans.