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Haberler Trabzonspor Önce savunma sonra hücum

Önce savunma sonra hücum

Eintracht Frankfurt karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik heyet oyun felsefesini netleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Önce savunma sonra hücum
Eintracht Frankfurt karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik heyet oyun felsefesini netleştirdi. Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan itibaren yerleşik savunmada yaşadığı sıkıntıları gidermek için yoğun bir mesai harcıyor. Hazırlık maçında kalesinde gördüğü gollerle yine bireysel hatalar ve bazı savunma zafiyetleri ortaya çıkan bordo- mavililerde teknik kadro, takıma "önce savunmayı toparlayalım, sonra baskı ve hücumu oturturuz" prensibini aşılıyor. Takımın öncelikle arkadaki alanı iyi kapatıp savunma disiplinini oturtması, ardından hücum organizasyonlarına geçmesi hedefleniyor.
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