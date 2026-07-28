CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Folcarelli’den güzel haber

Folcarelli’den güzel haber

Karadeniz devinin Eintracht Frankfurt ile oynadığı hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Tim Folcarelli taraftarları korkutmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Folcarelli’den güzel haber
Karadeniz devinin Eintracht Frankfurt ile oynadığı hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Tim Folcarelli taraftarları korkutmuştu. İdman esnasında aldığı darbe sonrası kalça bölgesindeki tedavisine hemen başlanan ve maç kadrosuna dahil edilmeyen 26 yaşındaki merkez orta saha için korkulan olmadı. Yapılan kontrollerin ardından Folcarelli'nin sakatlığında endişe edilecek kötü bir durumun bulunmadığı ve kısa süre içerisinde takımla çalışmalara devam edeceği öğrenildi.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray yalanlamıştı! Musiala...
F.Bahçe'ye Leao müjdesi!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Gülistan Doku dosyasında 4 tuhaf tutanak! Su altında sahte delil izi... Şüphe Ankara'ya uzandı: Yetkisiz polislerden gizli sistem sorgusu
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde!
F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan Salah'ı aratmayacak transfer! Beşiktaş'tan Salah'ı aratmayacak transfer! 10:37
Lincoln Red Imps-Mjallby maçı hangi kanalda? Lincoln Red Imps-Mjallby maçı hangi kanalda? 10:25
F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı! F.Bahçe'den flaş Archie Brown kararı! 10:15
Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde! Beşiktaş ve G.Saray o transferin peşinde! 09:36
Cimbom'a Kosta Rikalı golcü! Cimbom'a Kosta Rikalı golcü! 09:21
KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları! KuPS Kuopio-Sabah maçı detayları! 09:16
Daha Eski
İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi! İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi! 01:02
Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet Aslan'dan kötü prova! Üst üste 2. mağlubiyet 01:01
Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması! 01:01
Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi Leao için İtalya'ya çıkarma! Milano'da görüntülendi 01:01
Beşiktaş Salah'ın alternatifini buldu! Beşiktaş Salah'ın alternatifini buldu! 01:01
Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! Önder Özen'den Salah ve Vlahovic açıklaması! 01:01