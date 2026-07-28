Folcarelli’den güzel haber

Karadeniz devinin Eintracht Frankfurt ile oynadığı hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Tim Folcarelli taraftarları korkutmuştu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Karadeniz devinin Eintracht Frankfurt ile oynadığı hazırlık maçında sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Tim Folcarelli taraftarları korkutmuştu. İdman esnasında aldığı darbe sonrası kalça bölgesindeki tedavisine hemen başlanan ve maç kadrosuna dahil edilmeyen 26 yaşındaki merkez orta saha için korkulan olmadı. Yapılan kontrollerin ardından Folcarelli'nin sakatlığında endişe edilecek kötü bir durumun bulunmadığı ve kısa süre içerisinde takımla çalışmalara devam edeceği öğrenildi.