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Trabzonspor'da B planı Dario Osorio!

Trabzonspor, Gianluca Prestianni’de sürecin uzaması sebebiyle Midtjylland’da forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dario Osorio için transfer hamlesi yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'da B planı Dario Osorio!

Gianluca Prestianni transferi için girişimlerine devam eden Trabzonspor, Benfica'nın süreci uzatması sebebiyle B planını devreye aldı. Bordo mavililer, Danimarka'nın Midtjylland takımından Dario Osorio için harekete geçti. 22 yaşındaki sağ kanadın Danimarka ekibi ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Market değeri 15 milyon euro olan Şilili futbolcu, orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Osorio, klasik bir çizgi kanadından çok, topu alıp iç koridora kat eden modern bir ters kanat oyuncusu. Sol ayağını kullanarak şut üretmeyi seven 22 yaşındaki futbolcu, rakip savunmanın dengesini bozabilecek yaratıcılığa sahip.

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