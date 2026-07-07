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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Prestianni için kıran kırana pazarlık!

Trabzonspor'dan Prestianni için kıran kırana pazarlık!

Trabzonspor sağ kanat transferi için Gianluca Prestianni ısrarını sürdürüyor. Benfica formasını giyen 20 yaşındaki Arjantinli oyuncu için pazarlıkların devam ettiği dile getirildi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'dan Prestianni için kıran kırana pazarlık!

Fırtına, sağ kanat için Gianluca Prestianni ısrarını sürdürüyor. Benfica formasını giyen 20 yaşındaki Arjantinli oyuncu için pazarlıkların devam ettiği dile getirildi. Yönetimin, 1.66 boyundaki yıldız için 13 milyon euro seviyelerine kadar çıktığı vurgulanıyor. İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro.

Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi olan Prestianni geçen yıl ligde 29 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Portekiz devi, futbolcunun satılmasına onay veriyor. Ancak Trabzonspor'un teklifini yetersiz buluyor. Fiyatın artırılmasını talep ediyor. Futbolcunun, bordo mavililerin gençlere önem vermesi sebebiyle bu transfere istekli olduğu dile getirildi.

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