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Haberler Trabzonspor Kenan Haroun'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Kenan Haroun'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Genk forması giyen Kenan Haroun için yeniden harekete geçen Trabzonspor yönetimi, oyuncudan olumlu yanıt aldı. Belçika ekibi ile görüşmelere start verildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 06:50
Kenan Haroun'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Trabzonspor'da bir kez daha Kenan Haroun ismi gündeme geldi. Daha önce Türkiye'den başka takımlarla da görüşen ve Süper Lig'e gelmeye sıcak bakmadığını belirten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu fikrini değiştirdi. Trabzonspor'un bir kez daha temasa geçtiği Kenan bu kez bordo-mavili ekibe yeşil ışık yaktı. Trabzonspor, orta saha rotasyonunu genç, dinamik ve potansiyelli bir isimle güçlendirmek için yeniden Genk ile temaslarına başladı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Trabzonspor izleme komitesinin gelişimini yakından takip ettiği 1.88 boyundaki orta saha oyuncusu için şartlar tamamen değişti. Bordo- mavili kurmayların oyuncu ve menajeriyle gerçekleştirdiği son temaslarda bu kez Türkiye ve Trabzonspor teklifine olumlu yaklaşıldığı öğrenildi. Belçika ve Türkiye vatandaşlığı bulunan genç yıldız adayı için harekete geçildi. Trabzonspor, yeniden başlayan görüşmelerde hem oyuncuya hem de kulübüne yeni bir teklif sunup beklemeye çekildi.

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