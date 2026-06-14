Trabzonspor'dan dev takas hamlesi! Başkan resmen açıkladı

Trabzonspor, Konyaspor'un 28 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile ilgileniyor. Bordo-mavili ekibin uzun süredir takip ettiği savunma oyuncusu konusunda Konyaspor'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, "Trabzonspor'un Adil Demirbağ için girişimi oldu. Görüşmelerde Dennis Draguş'un da içinde yer aldığı bir takas formülü gündeme geldi. Ayrıca bize 1 milyon euro ve Göktan Gürpüz önerildi. Takas olmayacaksa Adil için beklentimiz en az 5 milyon euro" ifadelerini kullandı. Atiker, "Şu anda izleme komitemiz Draguş'u takip ediyor. Olumlu bir rapor gelirse değerlendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.