Yerli havuzu genişliyor

Yeni sezon hazırlık kampına eksiksiz ve hazır bir kadroyla gitmek isteyen Trabzonspor'da, yerli oyuncu havuzunun güçlenmesi teknik heyetin elini rahatlattı. Sol kanatta 31 yaşındaki Metehan Mimaroğlu, ön liberoda 30 yaşındaki Melih Kabasakal ve stoperde 32 yaşındaki Samet Akaydin'in kadroya katılmasıyla alternatifler arttı. Tecrübeli isimlerin takıma dahil edilmesi, teknik ekibin sezon boyunca yaşayabileceği olası rotasyon ve sakatlık problemlerine karşı önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Bu sayının daha da artması bekleniyor.

SALİH UÇAN İDDİASI

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yerli rotasyonunu güçlendirmek adına önemli isimleri değerlendirmeye devam ediyor. Fırtına'nın, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı gündemine aldığı belirtildi.