Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan Tsygankov pazarlığı! Bonservisi o rakama indirmek istiyorlar

28 yaşındaki sağ kanat, Trabzonspor’a gelmeye sıcak bakıyor. Yönetim, küme düşen Girona’nın 15 milyon euro’luk beklentisini düşürmek için pazarlık yapıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor, sağ kanat oyuncusu Viktor Tsygankov'un peşinde. İspanyol ekibi Girona forması giyen 28 yaşındaki yıldız için girişimler sürüyor. Girona'nın La Liga'dan düşmesinin ardından ayrılma kararı alan Ukraynalı yıldız ile ilk temas kuruldu. Alt ligde oynamak istemeyen tecrübeli ismin, Karadeniz devine sıcak baktığı belirtiliyor. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Tsygankov'un kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi var. Ancak bordo mavili yönetim, yetenekli futbolcunun ayrılma isteğini ve takımının küme düşmesini pazarlık masasında koz olarak kullanmak istiyor. Hedef bu işi 10 milyon euro'nun altında bir ücrete bitirebilmek.

ÇALIŞKAN TEKNİK KANAT

Viktor Tsygankov modern futbolun "çalışkan teknik kanat" profiline çok uyan bir oyuncu. Sol ayaklı, genelde sağ kanatta oynuyor ama klasik çizgi kanadı gibi değil; daha çok içe kat eden, oyun kurulumuna katılan ve skor üreten bir hücumcu. Bu özellikler nedeniyle listeye alındı.

ÜÇ BÖLGEDE OYNUYOR

1.78 boyundaki Tsygankov, sol ayağını son derece etkili kullanırken, asıl mevkisi olan sağ kanat dışında 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Hücumdaki yaratıcılığı, hızı, çalım yeteneği ve üst düzey oyun görüşüyle dikkat çeken Ukraynalı yıldız, alınması halinde takımın hücum gücüne seviye atlatabilir.

30 MİLYON EURO'YA ULAŞMIŞTI

Ukrayna Milli Takımı'nda da düzenli olarak görev alan Viktor Tsygankov, bugüne kadar 65 kez milli formayı giydi. Milli forma altında 13 gol atan başarılı kanat oyuncusu, 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Tsygankov, kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2024 yılında 30 milyon euro ile ulaşmıştı.

