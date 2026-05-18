Etkisiz Fırtına

Trendyol Süper Lig'de 34. hafta maçında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Bordo-mavililer Türkiya Kupası finali öncesi ligde son maçına çıktı.

Gençlerbirliği ise ligde kalma adına kritik bir maça çıktı. Krallık koltuğunda tek başına kalmak isteyen Paul Onuachu'nun 7'deki kafa vuruşunda kaleci Velho çıkardı. 42'de G.Birliği'nde arka direkte kafayı vuran Metehan'ın şutu direğe çarpıp dışarı gitti. 45'te Metehan'ın ortasında Traore golünü attı: 0-1

İKİNCİ YARIDA ROTASYON

İkinci yarıda Trabzonspor topa daha fazla hakim oldu ve oyunu rakip sahaya yıktı. Cuma günü Konya ile oynayacağı kupa finalini de düşünen Fırtına ikinci yarıda değişikliklerle rotasyona gitti.

Gençlerbirliği ikinci devrede skoru korumak adına tempoyu düşürdü.

88'de başkent ekibi Tongya ile skoru 2-0'a taşıyarak ligde kalma yolunda tamamen rahatladı. Gençlerbirliği 90+3'te Metehan'ın golüyle farkı açarak 3-0'lık galibiyeti aldı, 34 puanla ligde kaldı.

HEDEF FİNAL

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligin son haftasındaki Gençlerbirliği maçı sonrası konuştu. Fatih Tekke, cuma günkü Türkiye Kupası finalini işaret ederek, "Asıl hedefimiz olan maç, cuma günü oynanacak. Trabzonspor gibi büyük bir takımda oynuyorsanız her maçı iyi oynamalısınız. Bunu başaramadık bence. Kızdığım bir maç oldu. Bugünü yom saymalıyız. Cuma gününü güzel kapatırsak 14 ay üzerine ilk defa mutlu olacağım" yorumunu yaptı. Sezonu değerlendiren başarılı teknik direktör, "Kolay bir süreç olmadı.

Sezon gayet iyi geçti. Daha iyisi olabilir miydi? Çok olumlu bir sezon geçti.

İçerideki oyuncuların değerleri de arttı.

Avrupa'da bunu göstermek, gösterebilmek...

Bu önemli" ifadelerini kullandı.

ONUACHU GOL KRALLIĞINI PAYLAŞTI

Bordo-mavili takımın yıldız forveti Paul Onuachu, Süper Lig'de 2025- 26 sezonunu 22 golle tamamladı.

Krallık yarışında Başakşehir'in Özbek yıldızı Eldor Shomurodov'la beraber zirveyi paylaştı. Onuachu, oynadığı son 5 lig maçında gol kaydedemedi.

2.01'lik dev forvet son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a karşı fileleri havalandırmıştı. Onuachu Genk formasıyla kazandığı krallık sonrası Trabzonspor'da da kral oldu.

TRİBÜNLER DOLMADI

TRENDYOL Süper Lig'de son hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Trabzonspor'da tribünler boş kaldı. Sezonun iç sanadaki son karşılaşmasında tribünler büyük ölçüde dolmadı. Benzer şekilde Misafir takım tribününde de az sayıda taraftar yer alarak takımlarına destek verdi.

İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

FATİH Tekke, kupa yarı finalindeki G.Birliği maçının 11'ine göre ligdeki G.Birliği maçında önemli değişikliklere gitti.

Tekke, kalede Onana yerine Onuralp, stoperde Nwaiwu yerine Ozan, sol bekte Lovik yerine Boran, sağ kanatta Zubkov yerine Augusto, Muçi yerine de Umut Nayir forma giydi.

KADRODA TAM 8 EKSİK

LİGİN son haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan lig maçında sakatlıkları bulunan Zubkov, Folcarelli, Saviç, Mustafa, Okay, Batagov, tercihen Onana ve kart cezalısı Muçi yer almadı. Bordo- mavili takımın yedek kulübesinde daha çok altyapıdan genç oyuncular yer aldı.

ALTYAPIDAN 9 OYUNCU

BORDO-MAVİLİLERDE çok sayıda eksiğin olduğu maçta altyapı oyuncuları öne çıktı. İlk 11'de altyapıdan Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan yer alırken, yedeklerde ise altyapıdan 6 futbolcu Ahmet Doğan, Erol Can, Yiğithan, Oğuzhan, Esat Yiğit ve Taha Emre İnce hazır bulundu.