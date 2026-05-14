Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor, Mithat Pala ile anlaştı!

Trabzonspor, Mithat Pala ile görüşmek için Çaykur Rize’den izin aldı. 25 yaşındaki sağ bek ile masaya oturdu ve anlaştı. Mithat artık kulüplerin el sıkışmasını bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 06:50
Fırtına, Çaykur Rizesporlu Mithat Pala'nın transferi için mutlu sona çok yakın. Bordo mavili takımın, 25 yaşındaki sağ bek ile görüşme yapmak için yeşil mavililer ile temasa geçtiği ve izin aldığı öğrenildi. Trabzonspor forması giymek isteyen Mithat ile yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlandı. Fırtına'nın ise bu transferi takas yoluyla bitirmek istediği belirtildi. Yüksek bonservis bedeli ödemek istemeyen bordo mavililerin Muhammed Cham'ı Çaykur Rizespor'a takasta teklif etmeyi düşündüğü öğrenildi. Orta saha, sağ bek ve sol bekte oynayabilen Mithat Pala, bu sezon 34 maçta forma giydi ve 3 gol 3 asistlik skor katkısı sağladı.

