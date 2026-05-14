Kupa fırtınası!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor, Ankara'da Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gençlerbirliği ligde kalma hedefini düşünerek genç oyunculara şans verdi. Trabzonspor da Onuachu, Zubkov, Nwakaeme ve Muçi gibi deneyimli isimlerle yer aldı. İlk yarıda Trabzonspor herkesi şaşırtarak rakip kaleye hiç şut çekemedi ve gol beklentisi de 0'da kaldı. Soyunma odasına da 0-0 gidildi.

FİNAL GOLÜ MUÇİ'DEN

Fırtına'da 53'te Muçi'nin şutunda kaleci Erhan kornere çeldi, ilk şut geldi. 62'de Gençlerbirliği'nin hızlı atağında 17 yaşındaki Arda enfes bir şutla 1-0 yaptı. 71'de Muçi'nin serbest vuruşu direkten dışarı gitti. 78'de Muçi'nin kornerinde Arda Çelik kendi kalesine topu gönderince 1-1 oldu. 82'de Umut Nayir boş kaleye atamadı. 83'te Augusto direğe takıldı. 90+2'de Ernest Muçi ceza sahası dışından muhteşem bir gol atarak 2-1 yaptı, finali müjdeledi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelede tribünler doldu. Hem ev sahibi ekip taraftarları hem de bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan bölümleri tamamen doldurdu. Trabzonspor taraftarları takımın kamp yaptığı otelde ve statta takıma büyük destek vererek yalnız bırakmadı.

YÖNETİM TAM KADRO STATTA

Trabzonspor yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında takımı yalnız bırakmadı. Bordo-mavili kulübün idarecileri tam kadro halinde Ankara'ya çıkarma yaparken, Eryaman Stadı'ndaki yerlerini aldı. Yönetimin maç öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek moral verdiği belirtildi.

MUSTAFA'NIN ŞANSSIZLIĞI

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Mustafa Eskihellaç'ın, Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında oynaması bekleniyordu. Ancak deneyimli sol bek, kadroda yer alamadı. Mustafa'nın, son antrenmanda takım arkadaşıyla çarpıştığı ve yaşadığı sakatlık sonrası teknik heyet tarafından riske edilmediği öğrenildi.

KUPAYI HAK EDİYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, finali değerlendirdi. Tekke, "G.Birliği çok iyi iş çıkardı genç oyuncularla. G.Birliği'ni kutluyorum. Geri de düştük. Biraz espri gibi olacak ama ciddiyim. Hoca kovduracak maçlar bunlar. Bu sezonu kupayla taçlandırmamız lazım. Umarım bu ekip Trabzonspor tarihinde kupa ile beraber yerini alır. Bunu çok istiyorum. Bu ekip hak ediyor" diye konuştu. Ozan Tufan'ı öven Tekke, "Herhalde Ozan'ı artık Milli Takım'a davet ederler. Bugün sol bek, sağ bek, orta saha, santrfor oynadı. Haftaya da büyük ihtimal stoper oynayacak" dedi. Başarılı teknik adam, "Geçen sene finalde kaybettim. Süper Kupa'da da kaybettik. Daha kupa kazandığımız yok. İlla kupa alayım diye derdim yok ama bu grubun bunu hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah Allah nasip eder bize. Umarım taraftarımızı mutlu eder ve kupayı müzemize götürürüz" yorumunu yaptı.

İLK 11'DE İKİ FARKLI DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligdeki Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre Gençlerbirliği maçında iki değişikliğe gitti. Tekke, Beşiktaş maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Pina'ya ilk 11'de görev verdi. Ozan Tufan ise bu kez yedek kaldı. Hücum hattında da Onuachu ilk 11'de sahaya çıktı, Umut Nayir kulübede başladı. Ayrıca Beşiktaş deplasmanında sakatlıkları nedeniyle riske edilmeyen Felipe Augusto ile Folcarelli de dünkü Gençlerbirliği karşılaşmasına yedek kulübesinde yer aldı.

2026 SÜPER KUPA BELLİ OLDU

2026 Süper Kupa'da mücadele edecek dört takım dün akşamki maçın ardından belli oldu. Turkuvaz Medya'nın yayınladığı ve bu yıl yeni formatıyla ilk kez oynanan Süper Kupa'da gelecek yıl yer alacak takımlar netleşti. Buna göre Trendyol Süper Lig'i ilk 2 sırada bitiren Galatasaray ile Fenerbahçe, ligi üçüncü bitiren ve finale kalan Trabzonspor, yine kupa finalisti olan Konyaspor, yeni sezonda 2026 Süper Kupa'da oynayacak.

6 YILDA 4 FİNAL

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'ndaki başarısı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, 2020-2026 yılları arasında 6 senede 4 kez finale yükseldi. 2020'de kupada şampiyon olan Karadeniz devi, son 3 sezonda da adını finale yazdırdı. Bordo-mavililer 10. kupasını hedefleyecek.

22 MAYIS'TA RAKİP KONYA

Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Trabzonspor, Konyaspor'un rakibi oldu. Final 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Bordo-mavili takım 18. kez kupa finalinde olacak. Konyaspor ise 2017'de kupa şampiyonluğundan bu yana ilk kez finale gelecek.