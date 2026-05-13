Paintsil gündemde

Yönetimin hücum hattı için Joseph Paintsil'i gündeme aldığı iddia edildi. MLS ekibi Los Angeles Galaxy forması giyen Ganalı futbolcunun değerlendirilen kanat adaylarından biri olduğu öne sürüldü. Daha önce Ankaragücü forması giyen Paintsil, Süper Lig'i tanımasıyla dikkat çekiyor. 28 yaşındaki oyuncu, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet hattında da görev yapabiliyor. Galaxy ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı belirtilen Paintsil'in piyasa değeri ise 6 milyon euro.