Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Cumhurbaşkanımız sağ olsun

Cumhurbaşkanımız sağ olsun

Tesis projeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Ertuğrul Doğan, “Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız; Trabzonspor’un hakkının korunması konusunda hassaslar” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Cumhurbaşkanımız sağ olsun

Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamada tesis projeleri için bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Başkan Ertuğrul Doğan şu ifadeleri kullandı: "Kartal Projesi'nde problem gözükmüyor. Trabzon'da stadın etrafında düşündüğümüz projeler var, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuların tamamında sağ olsunlar isteğimiz geri çevrilmedi. Çok önemli arazilerin bünyemize katılmasına vesile oldular. Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu her konuda yardımcı oluyor, Murat Kurum sağ olsun hep yanımızda. Adil Karaismailoğlu yanımızda, Trabzonlu vekillerimiz yanımızda. Trabzon'un gücünü kullanmak istiyoruz. Yakın zamanda görünen Kartal, açılan davalar var, onların dışında engel görünmüyor. Yeni bir havalimanı yapılıyor. Yeni havalimanıyla alakalı herkes Trabzonspor'un burada kalmasını sağladı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız Trabzonspor'un hakkının sonuna kadar korunması konusunda hassaslar."

EN MODERN TESİSLER

Tesis konusunda detaylı bilgi veren Başkan Ertuğrul Doğan, "Etrafın tamamı dolgu olarak kalacak ve teknik olarak çukurda kalıyor ve kullanımı imkânsız hale geliyor. İstimlak durumu olacak. Avrupa'nın en modern tesislerinden birisini inşa etmek bize nasip olacak. En yakın zamanda arazinin yeri ve durumu netleşince bilgilendireceğiz" dedi.

